Il Ministero degli Esteri condanna la violazione della sovranità della Somalia da parte del ministro sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha condannato l'ingresso illegale del Ministro degli Affari Esteri del regime sionista nella regione del Somaliland, considerandolo una chiara violazione della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale della Somalia.

Il portavoce ha sottolineato l'insistenza della comunità internazionale sul rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità della Somalia come Stato membro indipendente delle Nazioni Unite. Ha descritto le azioni del regime sionista volte alla frammentazione della Somalia come un pericoloso precedente nelle relazioni internazionali e un colpo fatale alle fondamenta giuridiche dell'ONU, sottolineando la necessità di cooperazione tra la comunità internazionale e i paesi islamici e africani per prevenire l'indebolimento della sovranità somala.