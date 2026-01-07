Araghchi: Non è il momento opportuno per negoziare con gli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, a margine della riunione del Gabinetto, ha risposto ai giornalisti riguardo allo stato dei negoziati tra Iran e Stati Uniti: "Attualmente non è il momento opportuno per negoziare e ciò è dovuto alle politiche americane. Non abbiamo mai lasciato il tavolo negoziale. Siamo sempre stati pronti per trattative basate sul mutuo interesse e rispetto, ma il governo degli Stati Uniti non ha ancora adottato tale approccio".

Riguardo agli obiettivi della sua imminente visita in Libano, il Ministro ha aggiunto: "Miriamo a espandere le relazioni con l'intero Libano e il suo governo. Questa motivazione esiste da entrambe le parti. Una delegazione economica mi accompagnerà per esaminare gli aspetti commerciali nel Paese. Spero che torneremo a ottimi rapporti".

Sulle affermazioni esterne riguardanti le proteste interne, Araghchi ha sottolineato: "Le questioni interne all'Iran riguardano solo il popolo iraniano. Nessun governo straniero ha il diritto di interferire".

Infine, parlando di diplomazia economica, ha dichiarato: "Il dipartimento di diplomazia economica è attualmente la sezione più attiva del Ministero. La nostra politica principale è collegare le capacità delle province iraniane con quelle dei paesi vicini per sostenere l'economia nazionale, senza dimenticare il nostro dovere di impegnarci per la rimozione delle sanzioni in modo dignitoso".