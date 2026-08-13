Funzionario iraniano: Lo Stretto di Hormuz non è aperto / Le navi transitano sotto la gestione dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, un funzionario politico e della sicurezza iraniano, il cui nome non è stato citato, ha detto alla rete Al-Mayadeen: «Lo Stretto di Hormuz non è stato riaperto e l'Iran non ha apportato alcun cambiamento, nemmeno sotto forma di modifica, alla propria politica in questo passaggio.»

La fonte ha avvertito che qualsiasi nave che non rispetti le norme e le misure stabilite dall'Iran nello Stretto di Hormuz riceverà avvertimenti e sarà soggetta a misure adeguate.

Il funzionario iraniano ha inoltre dichiarato che le grandi navi non sono in grado di attraversare questa via d'acqua a causa dei pericoli esistenti nello Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto: «Se una nave commette un errore per mancato rispetto delle misure e delle norme iraniane, potrebbe incorrere in problemi tecnici o rischi legati alla sicurezza.»

Il funzionario ha concluso affermando: «La nostra ribadita e ferma sottolineatura è che lo Stretto di Hormuz è sotto la supervisione e la gestione dell'Iran.»