Murphy: L'Iran può liberare i suoi beni congelati senza alcuna concessione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Chris Murphy, eminente e noto senatore americano del Connecticut, oggi (martedì) ha pubblicato un messaggio su X, scrivendo: «È completamente evidente che attualmente non esiste alcun modo per costringere l'Iran ad abbandonare il suo programma nucleare (pacifco).»

L'eminente e noto senatore americano del Connecticut ha poi aggiunto: «Stanno giocando con Trump e la sua inesperta squadra diplomatica, perché sanno che possono ottenere la piena revoca delle sanzioni e il rilascio di tutti i loro beni congelati senza nemmeno una concessione nucleare.»

Ha reso pubblica questa dichiarazione in reazione all'affermazione ripetitiva e infondata di Trump secondo cui «l'Iran non avrà armi nucleari».