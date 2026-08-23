Axios: Il mercato petrolifero globale non presta più attenzione ai post di Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sito americano Axios ha riferito che l'impatto dei post di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, sui prezzi del petrolio è diminuito nel tempo rispetto alle prime settimane della guerra con l'Iran.

Secondo questo rapporto, Trump dal 28 febbraio al 19 agosto ha pubblicato 269 post sui social media riferiti all'Iran o allo Stretto di Hormuz.

In questo rapporto, citando Ben Cahill, un analista leader delle questioni petrolifere, si afferma che le prime settimane della guerra con l'Iran sono state caratterizzate da un vuoto informativo e da incertezza sulla politica americana e sugli obiettivi di Washington, che hanno portato i mercati globali a reagire in modo eccessivo ai post di Trump. Tuttavia, i mercati globali già da diversi mesi non prestano più attenzione ai post di Trump perché sanno che non riflettono la realtà. Molte delle dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz e sugli obiettivi di guerra non hanno in realtà alcuna relazione con il volume di petrolio che transita attraverso questa via d'acqua.

Ha aggiunto: «Nei primi due mesi di guerra, la Casa Bianca è riuscita in larga misura a controllare lo spazio mediatico e a impedire l'aumento dei prezzi del petrolio, ma questa influenza è diminuita nel tempo.»