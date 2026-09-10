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Mokhber: Trump, dopo la cattura del drone americano, capirà con quale potenza ha a che fare

10 settembre 2026 - 10:40
Codice notizia: 1863838
Source: ABNA24
Mokhber: Trump, dopo la cattura del drone americano, capirà con quale potenza ha a che fare

Il consigliere e assistente della Guida della Rivoluzione ha dichiarato: Trump, dopo la cattura del drone americano, capirà con quale potenza ha a che fare.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il consigliere della Guida Suprema della Rivoluzione, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: All'inizio degli anni Novanta l'Iran catturò il RQ-170 e meno di un decennio dopo divenne una potenza principale nel campo dei droni nel mondo.

Ha aggiunto: Ora un drone americano può diventare un'opportunità per un nuovo salto nei sistemi autonomi. Trump avrebbe fatto meglio, prima di licenziare i generali esperti del Pentagono, a chiedere loro con chi avesse a che fare.

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