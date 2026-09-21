L'Europa nel quarto trimestre sarà confrontata con una carenza di carburante per jet

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Reuters, l'Europa nel quarto trimestre di quest'anno sarà confrontata con un deficit di carburante per jet; mentre la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran continua a perturbare l'approvvigionamento globale di questo carburante.
Secondo l'istituto di consulenza «Energy Aspects», l'Europa in questo periodo sarà confrontata con un deficit giornaliero di 510.000 barili.
Questa carenza si verifica in condizioni in cui la Corea del Sud ha aumentato le sue esportazioni di carburante per jet verso l'Europa. Secondo i dati della società di informazioni sulle materie prime «Kpler», le importazioni di carburante per jet dell'Europa dalla Corea del Sud a settembre finora hanno raggiunto 129.000 barili al giorno, il livello più alto da ottobre 2022.
La guerra ha anche perturbato quasi la metà delle importazioni di carburante per jet dell'Europa.
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