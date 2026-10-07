7 ottobre; l'operazione per abbattere il mito dell'invincibilità dell'esercito sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, i Guardiani della Rivoluzione Islamica, in un comunicato, commemorando il 15 Mehr, terzo anniversario dell'operazione storica e strategica Tempesta di Al-Aqsa, hanno definito questa operazione l'inizio della fine del sionismo e del crollo del mito dell'invincibilità dell'esercito sionista e un evento che plasma il futuro e acceleratore sul percorso del declino definitivo del regime razzista e di occupazione di Qods sacro.

Nel testo di questo comunicato si legge:

Dal 15 Mehr 1402 corrispondente al 7 ottobre 2023 sono passati tre anni; il giorno in cui i combattenti della resistenza palestinese e di Hamas eroico, confidando in Dio e nella volontà d'acciaio del popolo palestinese oppresso, hanno realizzato una delle più grandi operazioni della storia della resistenza e hanno infranto la struttura di sicurezza del regime usurpatore sionista.

A tre anni da questo enorme e indimenticabile evento storico, le equazioni strategiche della regione sono cambiate a favore dell'asse della resistenza, e il regime sionista insieme al suo principale sostenitore, l'America, è sprofondato nel vortice di crisi strutturali e sconfitte consecutive.

L'operazione Tempesta di Al-Aqsa, secondo l'espressione del leader martire, Sua Santità l'imam Seyed Ali Khamenei (che la sua nobile anima sia santificata), è stata un «evento che plasma il futuro» che ha consolidato il percorso del declino definitivo del regime sionista; questa operazione non solo ha abbattuto per sempre il mito dell'invincibilità dell'esercito sionista, ma ha anche trasformato il fronte della resistenza in tutta la regione in una realtà strategica innegabile. Da Gaza al Libano, dallo Yemen all'Iraq e alla Siria, e dall'Iran islamico al cuore dei territori occupati, tutti in una formazione unica e coordinata, hanno sfidato il nemico sionista e i suoi sostenitori americani e regionali.

Questo comunicato, riferendosi alle realtà dei campi di battaglia di oggi; e alla coordinazione significativa dell'asse della resistenza nell'affrontare le minacce, i complotti e le guerre imposte dall'America e dal regime sionista e dalla fanteria regionale, aggiunge: negli ultimi sviluppi regionali e internazionali, il fronte della resistenza con operazioni precise e devastanti ha inflitto colpi mortali al corpo del regime sionista e dell'America.

Nel seguito di questo comunicato, enumerando le dimensioni della sconfitta strategica dell'America e del regime sionista nella seconda e terza guerra imposta e poi nelle operazioni Nasr e Punizione dell'aggressore contro l'Iran islamico, si nota: l'America, sostenendo pienamente i crimini del regime sionista e con ripetute minacce contro la Repubblica Islamica dell'Iran, non solo non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi dichiarati, ma ha anche perso il suo prestigio gonfiato davanti all'opinione pubblica mondiale. La seconda e terza guerra imposta contro l'Iran hanno incontrato una risposta decisa e pentita delle forze armate e hanno dimostrato che l'era delle minacce senza costo è finita.