Putin rivolgendosi a Trump: Un accordo con l'Iran è necessario

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Yuri Ushakov, vicepresidente russo, ha sottolineato che Vladimir Putin durante una conversazione telefonica con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha indicato che le opzioni politiche nel processo riguardante l'Iran sono ancora in vigore

Putin ha aggiunto che raggiungere un accordo è ancora possibile e necessario

Ushakov ha dichiarato: Putin ha comunicato a Trump che l'Ucraina ha distrutto il processo di negoziati riguardante la crisi in questo paese effettuando attacchi durante le elezioni alla Duma russa

Putin ha anche parlato con Trump delle misure di ritorsione di Mosca contro Kiev

Trump ha anche detto che trasmetterà questi messaggi alla delegazione negoziale ucraina a Miami, negli Stati Uniti