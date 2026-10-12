Mokhber: L'Iran colpirà sicuramente il nemico oltre i suoi confini

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, pubblicando un post su uno dei social network e in reazione alle recenti minacce e millanterie dei funzionari americani, in particolare del ministro degli Affari esteri di quel paese, nell'espressione del loro odio civilizzazionale verso il popolo iraniano, ha dichiarato: Gli iraniani hanno convertito gli invasori mongoli all'Islam e hanno incatenato con vergogna i comandanti dell'Impero romano.

Dichiarando che i nuovi invasori che, con piccoli cervelli, immaginano di sconfiggere questo popolo storico, questa volta annegheranno nello Stretto di Hormuz, ha detto: L'Iran islamico, sicuramente al fine di preservare la sicurezza nazionale, colpirà il nemico oltre i suoi confini.