Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il canale Al Jazeera, Donald Trump, il presidente americano, in dichiarazioni ha affermato che la guerra con l'Iran finirà «presto» e Washington in un futuro prossimo prenderà una decisione decisiva a questo proposito.

Trump durante un raduno elettorale, ripetendo le sue precedenti affermazioni infondate secondo cui la Repubblica Islamica dell'Iran non otterrà mai armi nucleari, ha affermato che con la cessazione delle operazioni militari il prezzo dell'energia sui mercati mondiali diminuirà notevolmente.

Il presidente americano ha anche, attraverso la proiezione e la critica all'accordo nucleare del 2015 (JCPOA) e ai precedenti governi americani, affermato che Washington è stata costretta a ricorrere all'azione militare per contrastare quella che ha chiamato «la minaccia iraniana»; un'affermazione che viene presentata nella direzione di giustificare i costi e le conseguenze delle recenti provocazioni belliche del governo americano nella regione.