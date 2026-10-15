La dichiarazione del Consiglio di sicurezza sul Mar Rosso è stata parziale e deludente

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Masirah, Yahya ar-Ra'i, presidente della Camera dei rappresentanti dello Yemen, in un messaggio ad António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite, esprimendo insoddisfazione e forte condanna per la dichiarazione del Consiglio di sicurezza emessa il 9 ottobre (17 Mehr) di quest'anno, ha considerato questa dichiarazione deludente e parziale a favore del regime saudita.

Ha inoltre dichiarato che i contenuti esposti nel rapporto giustificativo dell'inviato delle Nazioni Unite riguardo all'esistenza di una minaccia nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab-el-Mandeb non sono veritieri.

Il presidente della Camera dei rappresentanti dello Yemen ha sottolineato che il traffico marittimo per tutte le navi, ad eccezione delle navi legate all'Arabia Saudita e nel quadro dell'equazione «assedio contro assedio», continua in modo normale e sicuro.

Ar-Ra'i, in conclusione, ha ritenuto le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza responsabili di aver accantonato il proprio ruolo umanitario e morale durante 12 anni di guerra e assedio dello Yemen da parte dell'Arabia Saudita.