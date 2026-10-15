Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Bloomberg in un rapporto ha scritto: i capi dei paesi europei hanno cercato di liberarsi dalla dipendenza dal gas russo, ma ora sono di fronte al fatto che questi sforzi hanno solo aumentato la loro dipendenza da Washington.

Bloomberg in questo rapporto ha aggiunto che, sebbene negli ultimi anni i capi dei paesi europei parlino spesso del desiderio e degli sforzi per l'autonomia e l'indipendenza strategica del «continente verde», l'Europa nell'ultimo decennio in settori come la difesa, la tecnologia e l'energia, è semplicemente diventata più dipendente dagli Stati Uniti.