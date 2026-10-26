Jumblatt: La scelta della via di Rubio è stata un errore; avremmo dovuto seguire la via di Islamabad

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando An-Nashra, Walid Jumblatt, ex presidente del Partito Socialista Progressista del Libano, indicando che gli americani si stanno ritirando dalla regione e gli israeliani vogliono riempire questo vuoto, ha dichiarato: Abbiamo commesso un errore non scegliendo la via di Islamabad e scegliendo invece la via di Marco Rubio, segretario di Stato americano, perché questa via non ci porterà da nessuna parte.

Ha aggiunto: Non credo che i negoziati attuali tra Libano e Israele porteranno a un risultato finché Israele occupa il sud del paese. Certo non dico che il governo abbia fallito, ha fatto i suoi sforzi, ma l'idea che gli americani possano fare pressione su Israele per ritirarsi è una completa illusione.

Jumblatt ha aggiunto: Israele sta cercando di cancellare le tracce e i ricordi del sud e come se stesse preparando il terreno per la costruzione di insediamenti di coloni sionisti in una parte di esso.

Sottolineando il dialogo interno e il dialogo con Hezbollah, ha detto: Se posizioni rigide nel dossier Hezbollah portassero a una guerra civile, non lo accetterei mai, perché non si può escludere la società e la fascia sciita o dire loro di andarsene; sono parte del corpo del Libano.

L'ex presidente del Partito Socialista Progressista del Libano ha chiesto comunicazione e dialogo con l'Iran e ha detto: Il dialogo può aiutare a ridurre il livello di tensione della crisi.

Jumblatt, respingendo qualsiasi piano per creare "cantoni" (regioni autonome) e dividere il paese del Libano, ha aggiunto: Dobbiamo vivere insieme, la separazione tra cristiani e musulmani non è possibile. La politica passata, presente e futura di Israele si basa sulla cancellazione dell'identità nazionale palestinese da Gaza alla Cisgiordania e sull'espansionismo in Siria e Libano, e non importa a loro chi vince le elezioni, perché nulla cambierà.

Jumblatt in un'altra parte del suo discorso ha dichiarato: I drusi della Siria, quando decidono di diventare uno strumento nelle mani di Israele, seguono una strada sbagliata. Se noi drusi non ci uniamo ai vasti movimenti di solidarietà nazionale e nazionalismo arabo, ci dirigiamo verso il suicidio.

Indicando che i drusi nei territori occupati non sono decisori, ha sottolineato che il destino dei drusi nei territori occupati e in Siria è determinato dal gabinetto del regime sionista.