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La maggioranza del Senato americano è passata ai democratici

4 novembre 2026 - 12:08
Codice notizia: 1886498
Source: ABNA24
La maggioranza del Senato americano è passata ai democratici

Ottenendo nuove vittorie in importanti stati americani, la maggioranza del Senato di questo paese è passata ai democratici.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Jazeera, i democratici nelle elezioni di metà mandato americane sono riusciti a ottenere 51 seggi del Senato su 100 seggi.

Pertanto, la maggioranza del Senato dopo la vittoria dei democratici negli stati dell'Iowa, della Carolina del Nord, della Carolina del Sud, dell'Ohio e del Texas è passata ai democratici.

Nei risultati preliminari pubblicati nelle elezioni di metà mandato americane, i democratici sono riusciti a ottenere 154 seggi alla Camera dei rappresentanti.

Questo mentre il numero dei seggi dei repubblicani raggiunge 96.

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