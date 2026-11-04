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L'ammissione di Trump: la guerra contro l'Iran è stata uno dei fattori della sconfitta elettorale

4 novembre 2026 - 12:09
Codice notizia: 1886500
Source: ABNA24
L'ammissione di Trump: la guerra contro l'Iran è stata uno dei fattori della sconfitta elettorale

Il presidente dell'America ha ammesso l'impatto dell'incitamento alla guerra contro l'Iran sulla sconfitta dei repubblicani alle elezioni di questo paese.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'emittente CBS News ha riferito citando Trump: Credo che i democratici abbiano la tendenza a collaborare con me, altrimenti porrò il veto su tutto.

Egli inoltre, ripetendo le sue precedenti posizioni sulla guerra contro l'Iran, ha detto: La guerra con l'Iran finirà quando deciderò e dirò che è finita.

Trump, riferendosi all'emittente Fox News, ha detto: Queste sconfitte riguardano questa emittente poiché invitava figure dell'opposizione democratica!

Ha ammesso: Credo che il dossier iraniano sia stato uno dei fattori della sconfitta dei repubblicani, ma gli americani sono consapevoli dell'importanza della nostra azione a questo riguardo! La nostra missione nei confronti dell'Iran non è terminata e potremmo agire o non agire a questo riguardo.

Trump, per ridurre il pesante fardello della sconfitta elettorale, ha detto: Non considero i risultati delle elezioni una sconfitta personale per me. Accetto i risultati di tutte le competizioni elettorali e mi congratulo con i democratici.

Anche il sito dell'emittente CNN ha riferito che, mentre gli elettori martedì sera hanno inflitto un duro colpo elettorale a Donald Trump, presidente dell'America, egli in reazione a questi sviluppi sui social network ha annunciato che intende diventare un "commentatore politico".

Trump in un messaggio sul social network Truth Social ha scritto: Intendo diventare un commentatore politico e commentare le ragioni delle vittorie e delle sconfitte di questi candidati, sia negli aspetti positivi che negativi.

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