L'ammissione di Trump: la guerra contro l'Iran è stata uno dei fattori della sconfitta elettorale

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'emittente CBS News ha riferito citando Trump: Credo che i democratici abbiano la tendenza a collaborare con me, altrimenti porrò il veto su tutto.

Egli inoltre, ripetendo le sue precedenti posizioni sulla guerra contro l'Iran, ha detto: La guerra con l'Iran finirà quando deciderò e dirò che è finita.

Trump, riferendosi all'emittente Fox News, ha detto: Queste sconfitte riguardano questa emittente poiché invitava figure dell'opposizione democratica!

Ha ammesso: Credo che il dossier iraniano sia stato uno dei fattori della sconfitta dei repubblicani, ma gli americani sono consapevoli dell'importanza della nostra azione a questo riguardo! La nostra missione nei confronti dell'Iran non è terminata e potremmo agire o non agire a questo riguardo.

Trump, per ridurre il pesante fardello della sconfitta elettorale, ha detto: Non considero i risultati delle elezioni una sconfitta personale per me. Accetto i risultati di tutte le competizioni elettorali e mi congratulo con i democratici.

Anche il sito dell'emittente CNN ha riferito che, mentre gli elettori martedì sera hanno inflitto un duro colpo elettorale a Donald Trump, presidente dell'America, egli in reazione a questi sviluppi sui social network ha annunciato che intende diventare un "commentatore politico".

Trump in un messaggio sul social network Truth Social ha scritto: Intendo diventare un commentatore politico e commentare le ragioni delle vittorie e delle sconfitte di questi candidati, sia negli aspetti positivi che negativi.