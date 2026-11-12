Secondo il corrispondente di Abna, Hojjat al-Islam Hossein Taeb, capo dell'Organizzazione per la mobilitazione degli oppressi, durante la cerimonia di commemorazione dei martiri della Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, tenutasi questa mattina (giovedì) presso il complesso culturale Imam Reza (a.s.), riferendosi al cambiamento dei calcoli del nemico riguardo alle capacità difensive della Repubblica Islamica dell'Iran, ha dichiarato: Il nemico, prima della guerra di 12 giorni e soprattutto della guerra di 40 giorni, aveva un'immagine e una valutazione chiare delle capacità dell'Iran, ma gli sviluppi di queste due guerre, in particolare della guerra di 40 giorni, hanno seriamente modificato questa immagine.

Taeb, riferendosi agli sforzi di alcuni paesi per la mediazione e per incoraggiare l'Iran a negoziare prima della fine delle elezioni americane, ha osservato: Prima della fine delle elezioni americane, sono state avanzate raccomandazioni e richieste da vari paesi affinché l'Iran entrasse in un'intesa. Anche durante la guerra di 40 giorni sono stati compiuti sforzi di mediazione.

Sottolineando l'importanza degli sviluppi della guerra di 40 giorni negli equilibri politici della regione e del mondo, ha affermato: Questa guerra ha avuto un impatto anche sulla determinazione del destino delle elezioni in Israele e negli Stati Uniti; poiché la controparte aveva riposto particolari speranze sul risultato di questo confronto per realizzare i propri obiettivi strategici nella regione.

Hojjat al-Islam Hossein Taeb, capo dell'Organizzazione per la mobilitazione degli oppressi, proseguendo il suo discorso durante la cerimonia di commemorazione dei martiri della Forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, riferendosi alle conseguenze politiche e sociali della guerra di 40 giorni nei territori occupati, ha dichiarato: Uno dei segni del cambiamento degli equilibri all'interno del regime sionista sono gli sviluppi politici e l'indebolimento della posizione di Netanyahu.

Riferendosi alla composizione del parlamento del regime sionista e al cambiamento dell'equilibrio dei voti degli oppositori di Netanyahu, ha aggiunto: In una situazione in cui il primo ministro di questo regime necessita di almeno 61 voti sui 120 seggi del parlamento per formare un governo, l'equilibrio politico è cambiato a sfavore di Netanyahu e i suoi oppositori hanno ottenuto 67 voti. Questi sviluppi possono essere considerati un segno dell'inizio di cambiamenti politici nei territori occupati.

Taeb, riferendosi alle conseguenze sociali ed economiche della guerra per il regime sionista, ha dichiarato: La questione della migrazione inversa, l'uscita dei capitali dai territori occupati e il danneggiamento della situazione sociale ed economica di questo regime sono tra i segni delle nuove condizioni. Anche l'industria del turismo, che è considerata una delle fonti di reddito del regime sionista, è stata influenzata dalla situazione della sicurezza e dalle conseguenze della guerra.