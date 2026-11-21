Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando TeleSUR, Miguel Díaz-Canel, presidente di Cuba, oggi sabato in un discorso ha annunciato: esiste un blocco nel settore energetico che ha quasi paralizzato la nostra economia ed è un caso di genocidio. Inoltre stiamo assistendo a un'aggressione mediatica; è in corso un'ampia campagna per screditare la rivoluzione cubana e il nostro paese.

Il presidente di Cuba a questo proposito ha continuato: ciò che i popoli di Cuba e degli Stati Uniti meritano non è lo scontro; ma la vicinanza e la creazione di opportunità di cooperazione tra i due popoli. Pertanto, ciò che cerchiamo sempre è il dialogo; ma questo dialogo deve essere rispettoso, senza pressioni, senza precondizioni e senza mettere in discussione il nostro sistema politico, la nostra sovranità o la nostra volontà e determinazione.