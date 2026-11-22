Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando il Jerusalem Post, Yair Golan, leader del partito « Democratici » del regime israeliano, ha avvertito che la Cisgiordania è sull'orlo di una terza intifada e che le politiche dell'attuale gabinetto israeliano alimentano l'escalation delle tensioni in questa regione

Riferendosi agli attacchi dei coloni contro i palestinesi, ha detto: la Giudea e la Samaria (Cisgiordania) sono sull'orlo dell'esplosione. Chiunque voglia impedire una terza intifada deve cambiare l'attuale gabinetto; un gabinetto che dà spazio al terrorismo ebraico e ha abbandonato la sicurezza

Golan ha inoltre sottolineato che la violenza degli estremisti ebraici danneggia i palestinesi innocenti e i militari israeliani e che questo processo spinge Israele verso un isolamento internazionale senza precedenti