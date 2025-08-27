La rabbia del Cairo contro Tel Aviv; il segreto del ritardo di Netanyahu nell'annunciare il cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, basandosi su un rapporto del Canale 12 della televisione del regime sionista, i funzionari egiziani hanno dichiarato alle loro controparti sioniste che Hamas ha mostrato grande flessibilità nella sua recente risposta alla proposta di cessate il fuoco, ma il gabinetto di Netanyahu non ha ancora dato una risposta chiara in merito.

I funzionari hanno aggiunto che il comportamento di Netanyahu è inaccettabile. Esiste la possibilità di raggiungere un cessate il fuoco e di liberare almeno 10 prigionieri sionisti, ma Tel Aviv sta semplicemente ignorando la questione.

Ieri, una delegazione egiziana è arrivata nei territori occupati per discutere della questione. Anche il Qatar ha puntato il dito contro il regime sionista, dichiarando che Tel Aviv non vuole rispondere alla proposta di cessate il fuoco.

I mediatori hanno affermato che Tel Aviv sta probabilmente ritardando il processo affinché Trump possa recarsi nei territori occupati a settembre e annunciare l'accordo lì, in modo da poter rivendicare un nuovo successo per sé stesso.