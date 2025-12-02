Il Presidente iracheno sottolinea l'importanza di rafforzare i legami con l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il sito web della Presidenza irachena, Mohammad Kazem Al-e Sadegh, Ambasciatore iraniano a Baghdad, ha incontrato oggi, martedì, il Presidente iracheno Abdul Latif Rashid.

Durante l'incontro, il Presidente iracheno Abdul Latif Rashid ha sottolineato l'importanza di rafforzare le relazioni tra l'Iraq e la Repubblica Islamica dell'Iran e di continuare la consultazione e il coordinamento in settori di comune interesse.

D'altra parte, Mohammad Kazem Al-e Sadegh, Ambasciatore iraniano, ha ringraziato il Presidente iracheno e ha sottolineato il desiderio dell'Iran di approfondire le relazioni bilaterali e di espandere le prospettive di cooperazione con l'Iraq in vari campi, in linea con l'interesse superiore dei due Paesi vicini.

L'Ambasciatore iraniano ha anche espresso le sue condoglianze al Presidente iracheno per la morte di suo fratello, chiedendo la vasta misericordia di Dio per il defunto e pazienza per la sua famiglia.