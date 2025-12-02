Continuano le mosse del regime sionista nel sud della Siria

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Ekhbariya, fonti siriane hanno riportato la continuazione delle manovre del regime sionista nel sud della Siria.

L'esercito di occupazione è entrato a Tal Krum Jaba e Al-Samadaniya, nella periferia di Quneitra, con i suoi veicoli militari e carri armati.

Il corrispondente di Al-Ekhbariya Siria ha riferito che gli occupanti hanno stabilito un posto di blocco sulla strada di Al-Samadaniya orientale e nella città di Khan Arnabe, nella periferia di Quneitra.

La televisione siriana ha riferito che: Le forze di occupazione hanno fatto esplodere un centro militare abbandonato durante l'incursione ad Al-Samadaniya, nella periferia di Quneitra.

Contemporaneamente, Al-Ekhbariya Siria ha riportato il volo di aerei del regime sionista sopra il cielo di Quneitra e del sud di Damasco.

È da notare che il regime sionista ha lanciato attacchi su vasta scala contro la Siria dalla caduta del precedente regime siriano, e recentemente ha anche bombardato aree di Damasco con il pretesto di sostenere i Drusi.

Dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, l'esercito di questo regime, attraversando la linea di demarcazione tra la regione occupata del Golan e la Siria, ha continuato a occupare aree vicine al Golan nelle province di Daraa e Quneitra.