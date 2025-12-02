Zelensky: Speriamo di aderire all'Unione Europea nei prossimi anni

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato oggi, martedì, in un discorso: "Abbiamo l'opportunità di porre fine alla guerra con la Russia e il lavoro è iniziato sui 20 punti del piano di pace americano."

Il Presidente ucraino ha continuato: "Abbiamo bisogno di una pace giusta e speriamo di aderire all'Unione Europea nei prossimi anni. È giunto il momento che i beni russi congelati vengano trasferiti all'Ucraina in modo da poter recuperare la nostra capacità di difenderci."

Volodymyr Zelensky ha poi aggiunto: "La delegazione americana ci informerà sui risultati dei suoi negoziati in Russia e poi stabiliremo i nostri prossimi passi."

Ha poi aggiunto: "Abbiamo bisogno di risultati concreti; la nostra gente perde la vita ogni giorno. Siamo pronti a incontrare il Presidente Trump. È molto importante che nessuna decisione sul futuro dell'Ucraina venga presa senza la nostra partecipazione. Non ci sarà una soluzione facile per porre fine alla guerra. Dobbiamo assicurarci che la Russia non ripeta la guerra contro di noi e vogliamo garanzie in merito."