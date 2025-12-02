L'Egitto sottolinea la necessità di aumentare gli aiuti e stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Badr Abdel Ati, Ministro degli Esteri egiziano, ha dichiarato: "Speriamo che gli aiuti umanitari entrino nella Striscia di Gaza senza restrizioni e in volumi maggiori per soddisfare i bisogni urgenti della popolazione dell'enclave."

Egli ha anche sottolineato la necessità di stabilizzare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e ha affermato: "La seconda fase del piano Trump riguardante gli accordi per Gaza deve essere attuata il prima possibile."

In precedenza, anche Majed Al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, aveva annunciato la continuazione degli sforzi di mediazione di Doha per mantenere l'accordo di cessate il fuoco a Gaza e aveva sottolineato che le violazioni registrate durante questo periodo sono "preoccupanti" e possono influenzare negativamente la stabilità dell'accordo.

Ha affermato che il Qatar "monitora costantemente" la situazione sul campo e il grado di adesione delle parti all'accordo e si sta adoperando per prevenire il collasso dell'attuale cessate il fuoco.

Ha aggiunto: "Qualsiasi violazione del cessate il fuoco è una minaccia per esso e ne indebolisce gli effetti; tuttavia, questo periodo è stato il cessate il fuoco più lungo, nonostante le violazioni."

Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, riferendosi al ruolo degli Stati Uniti e degli altri mediatori, ha dichiarato: "Abbiamo fiducia nel piano presentato dal Presidente degli Stati Uniti e nel ruolo attivo dei mediatori in questo processo."

Ha anche sottolineato che l'obiettivo principale di Doha è trasformare l'attuale cessate il fuoco in un percorso sostenibile che consenta di raggiungere la seconda fase dell'accordo; una fase che include passi più ampi per stabilizzare la calma e far progredire i negoziati.