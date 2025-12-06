L'Egitto Sottolinea il Sostegno al Libano per Fermare le Aggressioni Sionisite

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il sito web Al-Nashra, alla luce dei recenti sviluppi in Libano, in particolare le controversie relative alla nomina di un diplomatico di quel paese come capo della delegazione libanese nel Comitato del Meccanismo (che supervisiona l'attuazione del cessate il fuoco), Sameh Shoukry, Ministro degli Esteri egiziano, ha sottolineato il sostegno del Cairo a qualsiasi percorso che porti alla riduzione delle tensioni.

Il Ministro degli Esteri egiziano, parlando con il canale libanese LBCI, ha dichiarato: "Sosteniamo qualsiasi percorso diplomatico e politico che elimini la minaccia di aggressione contro il Libano e porti alla stabilità."

Ha aggiunto: "Esiste un accordo di cessate il fuoco tra Libano e Tel Aviv che è stato firmato l'anno scorso e il Libano si è pienamente impegnato nelle sue disposizioni."

Il funzionario egiziano ha sottolineato: "La parte libanese è stata completamente seria riguardo all'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, e noi stiamo cooperando con la parte americana per ridurre le tensioni e concentrarci sul percorso diplomatico a sostegno del piano del governo."

È da notare che, da diversi mesi, con l'incitamento diretto degli Stati Uniti, l'Egitto è entrato nel fascicolo libanese e, sebbene in precedenza avesse proposto un piano per affrontare la questione delle armi in Libano sotto il titolo di "non utilizzo delle armi da parte di Hezbollah", la scorsa settimana il Cairo ha adottato un tono minaccioso nei confronti dei libanesi e la delegazione egiziana in Libano ha avvertito il Paese che, in caso di mancato raggiungimento delle richieste americane e israeliane, in particolare riguardo al disarmo di Hezbollah, sarebbe stato progettato uno scenario pericoloso contro il Libano.

Tuttavia, le nuove dichiarazioni del Ministro degli Esteri egiziano e la sua enfasi sul sostegno al Libano sono arrivate dopo che, alla fine della scorsa settimana, la Presidenza libanese ha nominato Simon Karam, l'ex ambasciatore del Paese negli Stati Uniti, come capo della delegazione libanese nelle riunioni del Comitato che supervisiona l'attuazione del cessate il fuoco.

La nomina di una personalità civile come capo della delegazione libanese nelle riunioni del suddetto comitato è stata accompagnata da molte controversie, e i sionisti in particolare hanno cercato di pubblicizzarla nel contesto della normalizzazione delle relazioni.

Fonti libanesi hanno riferito che la delegazione del paese nella riunione di mercoledì scorso si è attenuta al principio di non negoziare direttamente con il nemico.

Le suddette fonti hanno affermato: "Inoltre, la presenza di una personalità civile, vale a dire Simon Karam, nella delegazione libanese non è una questione sorprendente o inaspettata; poiché fin dallo scorso ottobre, funzionari americani avevano annunciato l'accordo delle autorità libanesi per la presenza di civili nella delegazione del paese e l'estensione del lavoro del Comitato che supervisiona l'attuazione del cessate il fuoco a questioni tecniche come il rilascio dei prigionieri libanesi e la definizione dei confini."

Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime di occupazione, ha affermato che "questa riunione ha portato a un accordo per formulare idee per aumentare la cooperazione economica tra Libano e Israele dopo il disarmo di Hezbollah".

In reazione a queste affermazioni di Netanyahu, una fonte libanese di spicco, in un'intervista con il quotidiano Al-Jumhuriya, ha condannato queste affermazioni, dicendo che non c'è stata alcuna negoziazione diretta politica o economica o alcun passo verso la normalizzazione delle relazioni con Tel Aviv nella riunione del Comitato del Meccanismo, e la nomina di un capo civile per la delegazione libanese non significa cedere alle richieste dei sionisti.