Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando TASS, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, in risposta alla pubblicazione della nuova versione del Documento sulla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha dichiarato: "Mosca spera che Washington si astenga dall'iniziare un conflitto su vasta scala con il Venezuela, poiché una tale azione potrebbe gettare nel caos l'intero emisfero occidentale."

Esprimendo preoccupazione per le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, la diplomatica ha affermato: "Queste tensioni sono deliberatamente esacerbate da Washington."

Secondo Zakharova, alcune disposizioni della nuova versione del Documento sulla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti sono simili al "Corollario Roosevelt".

Il Corollario Roosevelt si riferisce alla dottrina del ventiseiesimo Presidente degli Stati Uniti riguardo al diritto di quel Paese di intervenire negli affari interni delle nazioni latinoamericane.

Negli ultimi mesi, con il pretesto di combattere i trafficanti di droga, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nel Mar dei Caraibi e al confine con il Venezuela.

Washington, con il pretesto di combattere i trafficanti di droga, sta prendendo di mira le navi che transitano ai confini del Venezuela. La Casa Bianca non ha fornito dettagli sull'affermazione che le persone prese di mira in oltre 20 attacchi, nei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale, fossero realmente trafficanti. Gli esperti affermano che anche se l'obiettivo fossero i trafficanti, tali attacchi sarebbero considerati "esecuzioni extragiudiziali".