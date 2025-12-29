Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, l'analista libanese Mohammad Hazimeh ha sottolineato che i recenti sviluppi hanno chiaramente dimostrato che la Repubblica Islamica dell'Iran è diventata una potenza strategica influente nella regione e nel mondo. Le recenti battaglie, lanciate con l'obiettivo di sottomettere o indebolire l'Iran, sono fallite.

Ha aggiunto: "Il regime sionista è oggi considerato un regime debole che lotta per preservare la propria esistenza e sicurezza contro la crescente potenza dell'Iran. La Repubblica Islamica dell'Iran ha ricostruito la sua potenza missilistica e militare. Le industrie militari e i missili balistici del Paese sono stati potenziati, in particolare i missili in grado di penetrare nei bunker sotterranei."

Hazimeh ha dichiarato: "L'Iran può lanciare i suoi missili da diverse posizioni, e questo mette a rischio il regime sionista. La posizione internazionale e la strategia di difesa dell'Iran sono state rafforzate, e la recente guerra contro il Paese ha dimostrato l'entità del suo potere geopolitico e della sua influenza sulla sicurezza regionale. Qualsiasi futuro conflitto con l'Iran sarà costoso per le parti faggressioni."