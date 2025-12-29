Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah dello Yemen, i manifestanti hanno intonato slogan sottolineando che la Somalia è un paese unito e indivisibile e che qualsiasi tentativo di imporre una nuova realtà politica attraverso riconoscimenti illegali incontrerà l'opposizione del popolo e del governo.

I partecipanti al raduno hanno dichiarato che la recente azione del regime sionista costituisce una palese interferenza negli affari interni della Somalia ed è stata intrapresa per attuare piani stranieri volti a destabilizzare la sicurezza e la pace nella regione del Corno d'Africa e del Mar Rosso.

I manifestanti hanno inoltre esortato il governo federale della Somalia ad assumere una posizione ferma contro questa azione e a impedire qualsiasi tentativo di dividere il territorio somalo in ambito politico, diplomatico e legale.

Hanno inoltre chiesto alla comunità internazionale e alle organizzazioni regionali di rispettare la sovranità della Somalia e di respingere qualsiasi riconoscimento unilaterale contrario alle leggi e alle risoluzioni internazionali.

I media somali hanno riferito che queste proteste riflettono un ampio consenso popolare contro i piani separatisti; l'opinione pubblica somala considera qualsiasi presenza o influenza del regime sionista nel Paese come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale e regionale.

Questi sviluppi avvengono mentre crescono le posizioni regionali contro ogni violazione dell'unità somala. Gli esperti hanno avvertito delle pericolose conseguenze delle azioni del regime sionista nel Corno d'Africa, che potrebbero influenzare la stabilità regionale e la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.