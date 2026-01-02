Ministro della Difesa: La potenza missilistica dell'Iran non può essere distrutta né dalla guerra né dai negoziati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Aziz Nasirzadeh, Ministro della Difesa, visitando la casa del martire Salami, ha incontrato e parlato con la famiglia di questo nobile martire. Durante l'incontro, riferendosi al ruolo di spicco del martire Salami nello sviluppo della Forza Aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC), ha affermato: "Il martire Salami è stato uno dei fondatori della Forza Aerospaziale e ha svolto un ruolo decisivo nel potenziare la difesa del Paese nel campo missilistico e tecnologico."

Il Generale Nasirzadeh ha aggiunto: "Nessuno nella Repubblica Islamica crede nell'inserimento della questione missilistica nei negoziati. Questa potenza non può essere distrutta né dalle bombe, né dai negoziati, né dal vile assassinio di scienziati e comandanti, poiché questa conoscenza è radicata nelle menti dei figli dell'Iran." Ha inoltre sottolineato che nemmeno le risoluzioni o le pressioni politiche possono smantellare questa capacità, aggiungendo: "La nostra forza oggi è di gran lunga superiore a quella della guerra dei 12 giorni; se l'Iran venisse minacciato, la risposta delle forze armate sarebbe ferma e assoluta."