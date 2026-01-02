  1. Home
Ministro della Difesa: La potenza missilistica dell'Iran non può essere distrutta né dalla guerra né dai negoziati

2 gennaio 2026 - 16:07
Il Ministro della Difesa e della Logistica delle Forze Armate ha dichiarato: "Nessuno nella Repubblica Islamica dell'Iran è favorevole a negoziati sui missili. La potenza missilistica dell'Iran è indistruttibile, né con le bombe né con i negoziati."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Aziz Nasirzadeh, Ministro della Difesa, visitando la casa del martire Salami, ha incontrato e parlato con la famiglia di questo nobile martire. Durante l'incontro, riferendosi al ruolo di spicco del martire Salami nello sviluppo della Forza Aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione (IRGC), ha affermato: "Il martire Salami è stato uno dei fondatori della Forza Aerospaziale e ha svolto un ruolo decisivo nel potenziare la difesa del Paese nel campo missilistico e tecnologico."

Il Generale Nasirzadeh ha aggiunto: "Nessuno nella Repubblica Islamica crede nell'inserimento della questione missilistica nei negoziati. Questa potenza non può essere distrutta né dalle bombe, né dai negoziati, né dal vile assassinio di scienziati e comandanti, poiché questa conoscenza è radicata nelle menti dei figli dell'Iran." Ha inoltre sottolineato che nemmeno le risoluzioni o le pressioni politiche possono smantellare questa capacità, aggiungendo: "La nostra forza oggi è di gran lunga superiore a quella della guerra dei 12 giorni; se l'Iran venisse minacciato, la risposta delle forze armate sarebbe ferma e assoluta."

