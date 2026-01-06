Il regime sionista implorava il cessate il fuoco negli ultimi giorni della guerra dei 12 giorni

Secondo il corrispondente di ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente dell'Assemblea Consultiva Islamica, durante un incontro con la comunità operaia e produttiva, parlando del concetto di martirio e lotta (Mojahedat), ha affermato: "Il martirio non è un evento casuale, ma nasce da un movimento razionale, responsabile e consapevole. Questo percorso è una scelta deliberata tra la comodità transitoria e la dura lotta per gli alti ideali umani e divini."

Ghalibaf, riferendosi ai gradi del martirio, ha spiegato: "Il martire, prima di raggiungere il rango di martirio, ha vinto nella fase della 'Jihad della decisione' e, con una volontà d'acciaio, ha abbandonato una vita di agi a favore della via della verità e della lotta contro l'oppressione. Come sottolineava il martire Soleimani, l'essere umano deve essere un 'martire' nella sua vita materiale prima di raggiungere il martirio."

Il Presidente del Parlamento, ricordando il servizio del generale Haj Qasem Soleimani, ha dichiarato: "Haj Qasem ci ha insegnato che essere sul campo non significa solo imbracciare le armi in ambito militare; la lotta di oggi è la continuazione dello stesso spirito della Difesa Sacra e del fronte della resistenza in tutti i settori della sensibilizzazione e della fermezza contro i nemici."

In un'altra parte del suo discorso, riferendosi alla guerra imposta, ha detto: "Negli ultimi giorni della guerra dei 12 giorni, il regime sionista implorava il cessate il fuoco. Questo fatto mostra la forza e la resistenza della nazione iraniana contro gli aggressori."

Ghalibaf ha sottolineato: "Oggi siamo tutti testimoni di come si muovono i nemici, ma dobbiamo preservare il metodo e la via che abbiamo percorso nella Difesa Sacra e nel fronte della resistenza. Abbiamo visto giorni di sofferenza nella guerra contro il regime baathista dell'Iraq, ma queste esperienze ci hanno insegnato che la fermezza e la resistenza sono l'unico modo per difendere i valori e gli ideali della Rivoluzione Islamica."

Egli ha sottolineato la necessità di prestare attenzione agli ambiti civili della lotta: "Haj Qasem Soleimani ha ridefinito il concetto di lotta civile e ha dimostrato che la resistenza continua in tutti i campi: scientifico, culturale, economico e politico. Questo spirito deve essere mantenuto vivo in tutti i settori della società, specialmente tra i lavoratori e i produttori."

Riguardo alle questioni economiche, Ghalibaf ha aggiunto: "Intendiamo far sì che ogni individuo goda del sostegno in base alle proprie necessità; chi ha più bisogno riceverà più aiuto. Questo deve essere attuato in modo trasparente." Ha inoltre menzionato l'aumento dei salari di operai e impiegati in linea con l'inflazione e la necessità di controllare le fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro per preservare il potere d'acquisto dei cittadini.