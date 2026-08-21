  1. Home page
  2. servizio
  3. Asia

Il Tagikistan richiede l'importazione di prodotti petroliferi dall'Iran

21 agosto 2026 - 22:42
Codice notizia: 1855248
Source: ABNA24
Il Tagikistan richiede l'importazione di prodotti petroliferi dall'Iran

Nonostante gli sforzi propagandistici degli Stati Uniti, il Ministero dei Trasporti del Tagikistan ha annunciato di aver presentato una richiesta di importazione di 2,5 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi dall'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando l'agenzia «Reuters», il Ministero dei Trasporti del Tagikistan ha dichiarato che questo paese dell'Asia centrale, considerando che il suo fornitore tradizionale – la Russia – ora è alle prese con una carenza di carburante, ha presentato una richiesta di importazione di 2,5 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi dall'Iran.

Il Ministero ha annunciato in una dichiarazione sul suo sito web che il Tagikistan ha richiesto 2,55 milioni di tonnellate di carburante, inclusi 2 milioni di tonnellate di petrolio greggio, 150.000 tonnellate di benzina, 300.000 tonnellate di gasolio e 100.000 tonnellate di carburante per aerei (cherosene).

Secondo Reuters, il Tagikistan tradizionalmente riforniva fino all'80% dei suoi prodotti petroliferi dalla Russia, ma questo paese di lingua persiana ha anche stretti legami culturali e linguistici con l'Iran.

Nella dichiarazione non è stato indicato un periodo di tempo specifico per l'effettuazione di queste spedizioni. Negli ultimi mesi la Russia ha affrontato una carenza di carburante a causa degli attacchi dei droni ucraini contro le sue raffinerie di petrolio. Per stabilizzare il mercato interno del carburante, la Russia ha imposto divieti all'esportazione di gasolio, benzina e carburante per aerei (cherosene).

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha