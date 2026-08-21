Membro del Congresso: L'amministrazione Trump non aveva alcuna strategia nella guerra contro l'Iran sin dal primo giorno

Secondo l'agenzia di stampa «Abna», Jason Crow, membro del Congresso e veterano dell'esercito, membro del Comitato per le forze armate della Camera dei Rappresentanti, ha partecipato al programma «MS NOW» con Lawrence O'Donnell.

Il tema centrale di questo colloquio era la mancanza di strategia del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra con l'Iran, nonché la dura critica di Jason Crow all'«incompetenza» dell'amministrazione Trump nel mettere a rischio i militari, inclusi i 5.000 soldati schierati sulla portaerei «USS Abraham Lincoln».

Il membro del Congresso e veterano dell'esercito americano ha dichiarato al riguardo: «Da Pete Hegseth (segretario alla Difesa americano) a Scott Bessent (segretario al Tesoro) e Donald Trump, nessuno ha la minima idea di come vincere questa guerra, e sin dal primo giorno non avevano alcuna strategia.»

Il membro democratico del Congresso americano ha aggiunto: «Se il popolo americano non sa quando finirà la guerra, è perché il Congresso non vi ha ancora posto fine.»