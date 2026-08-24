Avvertimento di Hamas sulle mosse dei coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme occupata

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando il portale informativo del movimento Hamas, Mahmud Mardawi, uno dei leader di Hamas, ha avvertito circa l'intensificazione degli attacchi dei coloni sionisti contro i palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme occupata.

Facendo riferimento alla distruzione di numerose case e strutture agricole e industriali nella regione di Al-Aghwar, nonché all'incendio di una fabbrica a nord di Ramallah, ha sottolineato: questi attacchi rappresentano le dimensioni del terrorismo organizzato che gruppi di coloni incontrollati, sotto la protezione del gabinetto dell'occupante, che affronta crisi di sicurezza e sul campo, stanno attuando contro il popolo palestinese.

Mardawi ha aggiunto: questi crimini non riusciranno a realizzare il loro obiettivo di spostare i palestinesi e svuotare la terra dai suoi abitanti originali attraverso omicidi, incendi e intimidazioni.

Egli ha dichiarato che il regime di occupazione è responsabile della continuazione di questa pericolosa escalation e delle sue conseguenze, e ha invitato la comunità internazionale a mettere da parte il suo silenzio e le sue deboli reazioni, che incoraggiano il regime di occupazione e i coloni a continuare e intensificare i loro crimini.

Questo leader di Hamas ha anche esortato i palestinesi a rafforzare la loro resilienza e solidarietà, attivare tutte le vie di protezione e di contrasto agli attacchi dei coloni, e intensificare la resistenza contro il regime di occupazione.