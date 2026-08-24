Al-Zeidi insiste sul ritiro della coalizione internazionale dall'Iraq entro la data stabilita

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando "Al-Mayadeen," Ali al-Zeidi, il Primo Ministro iracheno, nelle sue dichiarazioni odierne ha sottolineato: entro la data del ritiro delle forze della coalizione internazionale dall'Iraq, il 30 settembre prossimo, assisteremo al completamento da parte degli iracheni del processo di ripresa della loro sovranità.

Ha aggiunto: L'Iraq non deve essere un luogo per arrecare danno ad altri. Il governo si è impegnato fin dall'inizio a percorrere la via della costruzione dell'Iraq e della ripresa della sovranità del paese. Il nostro programma in materia di costruzione, riforma e lotta alla corruzione è chiaramente definito.

Al-Zeidi ha dichiarato: Ringrazio l'autorità religiosa irachena e le istituzioni religiose che hanno sottolineato la necessità di proteggere la sicurezza del paese e di preservare la pace interna. La nostra regione vive da decenni in tensioni ricorrenti che hanno creato divisioni nella visione dei sistemi di governo dei paesi arabi e islamici.

Al-Zeidi aveva in precedenza anche affermato che l'organizzazione Al-Hashd al-Shaabi è al centro dell'attenzione del governo iracheno. Il paese oggi attraversa una fase di costruzione dopo aver portato a termine il processo di difesa della propria sovranità.

Ha aggiunto: continueremo sulla via dell'approvazione della legge su Al-Hashd al-Shaabi come parte integrante della struttura delle forze armate irachene.