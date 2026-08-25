Il Jihad Islamico Palestinese: le politiche degli occupanti sono una copia delle politiche naziste

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" citando l'agenzia di stampa "Shihab", il movimento del Jihad Islamico Palestinese ha dichiarato: L'esercito di occupazione continua i suoi crimini a Gerusalemme e in Cisgiordania occupata, e oggi, oltre a distruggere la sede dell'UNRWA, ha fatto irruzione con forze armate in un istituto educativo a Gerusalemme; questa azione è avvenuta contemporaneamente alle dichiarazioni di Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza Interna del regime di occupazione, e alla distruzione di un memoriale a Nablus da parte di un membro della Knesset.

Il movimento ha sottolineato: Queste azioni mostrano che il gabinetto del regime usurpatore continua a muoversi lungo il percorso di attuazione del piano di annessione della Cisgiordania, della distruzione della vita dei palestinesi e dell'espansione dei progetti di insediamento, ignorando il diritto internazionale e gli impegni che alcuni paesi che hanno normalizzato le relazioni con questo regime sostenevano di aver ottenuto in cambio della normalizzazione per preservare ciò che rimane delle terre palestinesi.

Il Jihad Islamico ha dichiarato che il continuo silenzio arabo e internazionale di fronte ai crimini di guerra, l'imposizione di realtà sul campo con la forza e lo spargimento di sangue, e l'uso di gruppi di coloni per espandere il terrore e la distruzione nei villaggi, negli insediamenti e nelle città palestinesi, mostrano che le politiche del regime di occupazione sono basate su razzismo, odio e dispotismo, e presentano una chiara somiglianza con le politiche naziste.