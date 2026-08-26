Axios: gli USA al momento non intendono attuare un'offensiva militare su larga scala contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il portale di notizie "Axios" ha riferito citando un funzionario americano che Marco Rubio, il Segretario di Stato americano, ha detto ad alcuni suoi omologhi che Washington al momento non intende lanciare nuovi attacchi contro l'Iran né tornare a operazioni militari su larga scala.

Secondo questo rapporto, Rubio allo stesso tempo non ha escluso la possibilità di un attacco americano in caso di azione militare preventiva da parte dell'Iran e ha delineato a funzionari le linee generali della politica dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Iran.

Questo funzionario americano ha anche dichiarato che la nuova politica di Washington verso l'Iran include l'astensione da azioni militari nelle condizioni attuali e l'aumento della pressione economica.

Ha affermato che l'Iran ha perso il controllo dello Stretto di Hormuz e ora sono gli Stati Uniti a controllarlo.

Axios ha anche affermato citando funzionari americani che il blocco ha privato l'Iran delle entrate petrolifere e che nelle ultime due settimane non è stato avvistato quasi nessun petroliera sull'isola di Kharg.