Galibaf: La relazione strategica tra Iran e Cina non ha bisogno del permesso di nessuno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohammad Bagher Galibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico e rappresentante speciale dell'Iran per gli affari cinesi, ha pubblicato un post su uno dei social network in risposta alla posizione della Cina riguardo al mancato rispetto delle sanzioni americane contro l'Iran, scrivendo: Accogliamo con favore la posizione di principio della Cina che rifiuta le sanzioni illegali contro l'Iran.
Ha aggiunto: Il partenariato strategico globale tra Iran e Cina si basa sul rispetto reciproco, sulla cooperazione vantaggiosa per entrambi e su una visione comune per un mondo multipolare. La relazione tra i due paesi non ha bisogno del permesso di nessuno.
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