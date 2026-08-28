Attacco terroristico di Tel Aviv contro Jenin in Cisgiordania: 3 martiri

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita l'agenzia "Shihab", l'esercito del regime sionista oggi, venerdì, ha dichiarato di aver preso di mira un gruppo di combattenti palestinesi durante il suo attacco terroristico nella città di Jenin, situata in Cisgiordania.

Questo regime sionista ha anche dichiarato di aver ucciso, durante gli attacchi di ieri (giovedì), due comandanti dei movimenti Hamas e Jihad Islamico in due attacchi nella Striscia di Gaza.

L'esercito del regime sionista, dopo l'attacco, ha inviato ulteriori militari sul luogo dell'attacco a Jenin, nel nord della Cisgiordania.

Secondo le notizie pubblicate successivamente, tre persone sono state martirizzate in questo attacco terroristico, e il regime sionista ha impedito ai soccorritori di arrivare e prestare aiuto.

Il Primo Ministro del regime sionista, dopo questo omicidio, ha dichiarato che i militari dell'occupazione palestinese hanno sventato il piano di attacchi contro questo regime a Jenin.