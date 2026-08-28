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Attacco terroristico di Tel Aviv contro Jenin in Cisgiordania: 3 martiri

28 agosto 2026 - 23:22
Codice notizia: 1858326
Source: ABNA24
Attacco terroristico di Tel Aviv contro Jenin in Cisgiordania: 3 martiri

Fonti giornalistiche hanno riferito di un attacco terroristico del regime sionista contro Jenin in Cisgiordania e del martirio di tre persone per mano dei militari dell'occupazione.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita l'agenzia "Shihab", l'esercito del regime sionista oggi, venerdì, ha dichiarato di aver preso di mira un gruppo di combattenti palestinesi durante il suo attacco terroristico nella città di Jenin, situata in Cisgiordania.

Questo regime sionista ha anche dichiarato di aver ucciso, durante gli attacchi di ieri (giovedì), due comandanti dei movimenti Hamas e Jihad Islamico in due attacchi nella Striscia di Gaza.

L'esercito del regime sionista, dopo l'attacco, ha inviato ulteriori militari sul luogo dell'attacco a Jenin, nel nord della Cisgiordania.

Secondo le notizie pubblicate successivamente, tre persone sono state martirizzate in questo attacco terroristico, e il regime sionista ha impedito ai soccorritori di arrivare e prestare aiuto.

Il Primo Ministro del regime sionista, dopo questo omicidio, ha dichiarato che i militari dell'occupazione palestinese hanno sventato il piano di attacchi contro questo regime a Jenin.

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