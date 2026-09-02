Attivazione della difesa aerea del Kuwait; sirene udite in Bahrain

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando Sputnik, lo Stato Maggiore delle forze armate del Kuwait ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea del paese stanno contrastando attacchi missilistici e con droni.

In precedenza, i media avevano riportato il suono di esplosioni in Kuwait.

Allarme sirene in Bahrain

Il Ministero dell'Interno del regime Al Khalifa in Bahrain ha invitato i cittadini e i residenti del paese a mantenere la calma e a recarsi nel luogo sicuro più vicino.

Le forze armate del nostro paese hanno iniziato ore fa la risposta ai recenti attacchi statunitensi e hanno colpito la base dei terroristi americani in Giordania, Iraq e in alcune altre aree con intensi attacchi missilistici e con droni.