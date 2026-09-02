L'ambasciata americana in Iraq avverte i propri cittadini nella regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, l'ambasciata americana a Baghdad e il suo consolato a Erbil, in seguito all'escalation delle tensioni di sicurezza in Medio Oriente causata dagli attacchi militari reciproci tra Washington e Teheran, hanno emesso un'allerta di sicurezza per i cittadini statunitensi nella regione.

L'ambasciata americana in una dichiarazione ha annunciato: «A causa delle tensioni esistenti in Medio Oriente, la situazione della sicurezza rimane complessa e sussiste la possibilità di un'escalation inaspettata.» L'ambasciata ha aggiunto: «Gli americani che si trovano attualmente in Medio Oriente devono prestare la massima cautela ed essere pronti a possibili cancellazioni di voli, chiusure di frontiere o dello spazio aereo e interruzioni dei viaggi.»

L'ambasciata ha inoltre invitato i cittadini americani a controllare lo stato dei loro voli e a registrarsi al programma «Smart Traveler» del Dipartimento di Stato per ricevere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza e facilitare le comunicazioni in caso di emergenza.

La dichiarazione elenca una serie di misure raccomandate, le più importanti delle quali sono: «il monitoraggio continuo della situazione e dell'ambiente circostante, il controllo dei media locali e l'evitare di partecipare a manifestazioni, grandi raduni e aree con una forte presenza di forze di sicurezza.»

Inoltre, in queste raccomandazioni si legge: «seguite le istruzioni delle autorità locali, contattate direttamente le compagnie aeree per essere informati di eventuali cambiamenti nei programmi di volo, siate cauti nei luoghi pubblici e mantenete un alto livello di preparazione.»