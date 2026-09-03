Il racconto del New York Times sull'incubo logistico della Marina statunitense nella regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Masirah, il New York Times ha ammesso in un rapporto: «Mentre la guerra con l'Iran continua, la Marina statunitense nella regione si trova ad affrontare un "incubo logistico".»

Il giornale ha riferito che gli attacchi iraniani hanno completamente trasformato la catena di approvvigionamento della Marina statunitense nella regione e hanno esercitato enormi pressioni sulle navi da guerra americane.

Il New York Times ha aggiunto che le navi americane nella regione hanno bisogno ogni settimana di cibo sufficiente per preparare oltre 420.000 pasti e circa 8 milioni di galloni di carburante.

Secondo questo rapporto, l'Iran ha distrutto la base logistica vitale della Marina statunitense in Bahrain, e la minaccia di missili e droni ha reso alcuni altri porti inutilizzabili per le operazioni di rifornimento e supporto.

Il giornale ha dichiarato che l'incapacità di accedere alle basi vicine ha costretto la Marina statunitense a rifornire le proprie navi in mare ogni cinque o sei giorni.

Il New York Times ha sottolineato che l'operazione di rifornimento in mare delle navi americane ogni cinque o sei giorni è un processo complesso e rischioso, e che la continuazione di questa situazione non sarà possibile.