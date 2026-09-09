Al-Mayadeen: Lo Yemen non ha ancora usato le sue armi speciali contro l'Arabia Saudita

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il corrispondente di Al-Mayadeen ha sottolineato che il nemico saudita ha effettuato 135 attacchi aerei in tre giorni per sostenere i suoi mercenari ad Al-Jawf, ma non è riuscito a cambiare le sorti della battaglia.

Ha aggiunto: Le forze armate yemenite hanno il loro proprio banco di obiettivi, e la continuazione degli attacchi sauditi porterà all'espansione della portata della risposta di Sana'a.

Il corrispondente di Al-Mayadeen ha continuato: Le forze armate yemenite non hanno ancora usato i loro missili ipersonici o droni speciali nella guerra contro il nemico saudita.

In precedenza, una fonte sul campo in un colloquio con la televisione yemenita martedì ha sottolineato che le forze armate del paese hanno preso di mira le posizioni del nemico saudita nell'area di Al-Yatama situata a Khub wa al-Sha'af nella provincia di Al-Jawf.

Questa fonte ha aggiunto che le forze yemenite hanno condotto un'operazione su larga scala per accerchiare gli elementi affiliati al nemico saudita che si erano infiltrati nel mercato di Al-Yatama, durante la quale decine di equipaggiamenti militari sono stati distrutti.

Ha precisato che il mercato di Al-Yatama e tutte le aree in cui il nemico si era infiltrato sono state ripulite e gli elementi ostili vengono inseguiti intorno ad Al-Jawf. Le forze armate yemenite monitorano i movimenti del nemico su tutti gli assi di combattimento ad Al-Jawf.