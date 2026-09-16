Membro di Ansar Allah: l’affermazione di un attacco dell’esercito yemenita alla Mecca è pura menzogna

Secondo l’agenzia di stampa Abna, « Mohammed al-Farah » ha dichiarato che le voci diffuse secondo cui l’esercito yemenita prenderebbe di mira la Mecca sono completamente infondate e false.

Citando le sensibilità religiose, respingendo tali affermazioni, ha sottolineato che gli yemeniti sono più di chiunque altro sensibili alla preservazione dei luoghi sacri islamici.

Al-Farah ha inoltre aggiunto che Riyadh, con l’obiettivo di distogliere l’opinione pubblica dalle proprie sconfitte interne, ricorre all’uso di falsi pretesti e alla mobilitazione dei musulmani per ottenere sostegni internazionali.

Ha descritto la situazione attuale dell’Arabia Saudita come un «vero vicolo cieco», in cui si tenta, creando tensione, di nascondere agli occhi del mondo i problemi strutturali di questo paese.

Il membro dell’ufficio politico di Ansar Allah ha individuato la via d’uscita dalla crisi nel «fermare le aggressioni, revocare il blocco e tornare alla calma», sottolineando che l’unica via d’uscita da questa situazione è abbandonare lo Yemen e risarcire i danni causati da anni di guerra e distruzione.

In conclusione, ha avvertito che la continuazione dell’attuale corso e la richiesta di sostegni stranieri non cambieranno gli equilibri, e chiunque cerchi di intensificare le tensioni sarà responsabile delle sue conseguenze.

Al-Farah ha inoltre osservato che la continuazione di questo approccio costituisce una sorta di «avventura con la sicurezza nazionale e le infrastrutture vitali e petrolifere dell’Arabia Saudita».

« Hizam al-Assad », anch’egli membro dell’ufficio politico di Ansar Allah, ha affermato che le affermazioni sul targeting della Mecca sono una menzogna già utilizzata in precedenza.