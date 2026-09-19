Rivelazione di Bloomberg sull'attacco catastrofico degli Stati Uniti contro la scuola di Minab

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Bloomberg, citando funzionari che hanno partecipato all'indagine interna del Ministero della Guerra degli Stati Uniti (Pentagono), ha rivelato che alcuni dipendenti del Pentagono nelle prime ore dell'attacco americano contro la scuola di Minab in Iran hanno capito che questo era stato effettuato da Washington.

Secondo questo rapporto, l'indagine condotta mostra che il suddetto attacco non è stato il risultato di una singola decisione catastrofica, ma è derivato da una serie di decisioni, errori e occasioni mancate che avrebbero potuto impedire questo attacco.

In questo rapporto si afferma che la mancanza di tempo per finalizzare gli obiettivi previsti, informazioni incomplete e un'eccessiva dipendenza dall'intelligenza artificiale hanno contribuito al verificarsi di questo errore. Questa zona nei dati americani era rappresentata come una zona militare, mentre le immagini satellitari mostravano che nella zona suddetta una scuola era stata costruita da molti anni.

Nessun membro del team di «riduzione dei danni ai civili» ha esaminato la posizione di Minab prima dell'attacco, poiché i membri del team del Comando centrale sono stati ridotti da 10 a una sola persona.

In precedenza anche una missione di accertamento dei fatti dell'ONU sull'Iran aveva annunciato che esistono motivi ragionevoli per credere che gli Stati Uniti siano responsabili di 2 attacchi militari contro una scuola e un complesso sportivo in Iran nel mese di febbraio, e questi atti costituiscono crimini di guerra.