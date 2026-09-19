Scosse di assestamento della guerra contro l'Iran; la consegna delle armi americane rinviata

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Bloomberg, citando fonti responsabili, ha riferito che diversi paesi europei prevedono di ricevere i loro carichi di missili e difesa aerea ordinati dall'America con ritardo, poiché questo paese ha consumato gran parte delle sue munizioni nel corso della guerra contro l'Iran.

Secondo questo rapporto, l'America ha comunicato ai suoi alleati che questo ritardo nella consegna dei carichi di armi potrebbe raggiungere i 5 anni, poiché questo paese sta ricostruendo le sue scorte perdute.

Precedentemente il Wall Street Journal, citando funzionari americani e funzionari dei paesi della regione, ha riferito che i militari americani, per contrastare un attacco iraniano, hanno lanciato 60-70 missili di tipo Patriot e più di 12 missili THAAD.

Secondo questo rapporto, l'Iran nel corso del suo attacco mortale contro la base americana in Giordania ha lanciato solo 20 missili balistici, ma l'America per contrastare questo attacco è stata costretta a lanciare più di 80 missili e infine i missili iraniani hanno colpito la base americana.

In questo rapporto si afferma che per respingere l'attacco iraniano, l'America è stata costretta a utilizzare missili intercettori per un quantitativo pari a una settimana di consumo durante la guerra. Gli attacchi iraniani sono diventati più complessi grazie all'uso di missili e traiettorie diversi, testate e manovre di questi missili e hanno disorientato gli strati di difesa americani.