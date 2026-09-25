Dichiarazione di Yahya Sari sull'aggressione dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato che i caccia sauditi nelle ultime 24 ore hanno effettuato 14 raid aerei e attacchi missilistici contro diverse regioni dello Yemen.

Il portavoce delle forze armate ha precisato che gli attacchi del nemico saudita sono stati effettuati utilizzando caccia «F-15» e «Typhoon» dalle basi di «Khamis Mushait» e «Taif», e un'aggressione missilistica da «Najran».

Secondo questo rapporto, Sari ha dichiarato che gli attacchi e i bombardamenti del nemico saudita nelle ultime 24 ore hanno preso di mira le province di Taiz, Amran, Marib e Saada.

Il portavoce delle forze armate ha dichiarato che il totale degli attacchi aggressivi del nemico saudita dall'inizio dell'escalation delle tensioni ha raggiunto 1032 raid aerei e attacchi missilistici.