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Dichiarazione di Yahya Sari sull'aggressione dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

25 settembre 2026 - 21:32
Codice notizia: 1869914
Source: ABNA24
Dichiarazione di Yahya Sari sull'aggressione dell'Arabia Saudita contro lo Yemen

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha annunciato che gli aggressori sauditi nelle ultime 24 ore hanno effettuato 14 raid aerei e attacchi missilistici contro lo Yemen.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate dello Yemen, ha annunciato che i caccia sauditi nelle ultime 24 ore hanno effettuato 14 raid aerei e attacchi missilistici contro diverse regioni dello Yemen.

Il portavoce delle forze armate ha precisato che gli attacchi del nemico saudita sono stati effettuati utilizzando caccia «F-15» e «Typhoon» dalle basi di «Khamis Mushait» e «Taif», e un'aggressione missilistica da «Najran».

Secondo questo rapporto, Sari ha dichiarato che gli attacchi e i bombardamenti del nemico saudita nelle ultime 24 ore hanno preso di mira le province di Taiz, Amran, Marib e Saada.

Il portavoce delle forze armate ha dichiarato che il totale degli attacchi aggressivi del nemico saudita dall'inizio dell'escalation delle tensioni ha raggiunto 1032 raid aerei e attacchi missilistici.

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