Dimissioni del 28 per cento degli ufficiali sionisti dopo l'insediamento di «Ben-Gvir»

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia di stampa Anadolu, il giornale sionista «Haaretz» ha riferito che dalla nomina di «Itamar Ben-Gvir» alla carica di ministro della Sicurezza interna degli occupanti di Gerusalemme nel dicembre 2022, il 28 per cento degli ufficiali di polizia di questo regime si è dimesso.
Questo giornale ha annunciato che queste statistiche sono state presentate durante riunioni a porte chiuse incentrate sul problema della carenza di personale nelle forze di polizia del regime israeliano.
Come scrive Haaretz, questi dati indicano anche un aumento del reclutamento nella polizia durante il mandato di Ben-Gvir; tuttavia, più di un quarto delle nuove forze è stato assegnato alla «polizia di frontiera» o all'entità nota come guardia interna che opera sotto la supervisione del ministero della Sicurezza interna di questo regime.
Secondo questo rapporto, nonostante gli sforzi per il reclutamento, esiste ancora una carenza di oltre 2000 ufficiali nelle stazioni di polizia e nel settore del traffico del regime israeliano.
Il tuo commento