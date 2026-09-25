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Dimissioni del 28 per cento degli ufficiali sionisti dopo l'insediamento di «Ben-Gvir»

25 settembre 2026 - 21:34
Codice notizia: 1869919
Source: ABNA24
Dimissioni del 28 per cento degli ufficiali sionisti dopo l'insediamento di «Ben-Gvir»

Secondo il rapporto di un giornale sionista, il 28 per cento degli ufficiali di polizia di questo regime si è dimesso dall'inizio del mandato del ministro della Sicurezza interna.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia di stampa Anadolu, il giornale sionista «Haaretz» ha riferito che dalla nomina di «Itamar Ben-Gvir» alla carica di ministro della Sicurezza interna degli occupanti di Gerusalemme nel dicembre 2022, il 28 per cento degli ufficiali di polizia di questo regime si è dimesso.

Questo giornale ha annunciato che queste statistiche sono state presentate durante riunioni a porte chiuse incentrate sul problema della carenza di personale nelle forze di polizia del regime israeliano.

Come scrive Haaretz, questi dati indicano anche un aumento del reclutamento nella polizia durante il mandato di Ben-Gvir; tuttavia, più di un quarto delle nuove forze è stato assegnato alla «polizia di frontiera» o all'entità nota come guardia interna che opera sotto la supervisione del ministero della Sicurezza interna di questo regime.

Secondo questo rapporto, nonostante gli sforzi per il reclutamento, esiste ancora una carenza di oltre 2000 ufficiali nelle stazioni di polizia e nel settore del traffico del regime israeliano.

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