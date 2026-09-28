Ghalibaf: Il martire Nasrallah ha trasformato la resistenza in una dottrina deterrente

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, in un messaggio in occasione del secondo anniversario del martirio di Sayyed Hassan Nasrallah, lo ha ricordato come stratega e comandante sul campo della resistenza e ha scritto: Il martire Nasrallah ha trasformato la resistenza da un movimento di guerriglia in una «dottrina deterrente». Il testo del messaggio è il seguente:

«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»

Il secondo anniversario del martirio del caro Sayyed Hassan Nasrallah (che Allah l'Altissimo sia soddisfatto di lui) è un'occasione per ricordare il nome, la via e l'eredità di colui che ha trasformato la resistenza da un movimento non organizzato e un gruppo di guerriglia in una «dottrina deterrente». Il martire Nasrallah, ai nostri occhi, non era solo un leader politico-religioso; era uno stratega e un comandante sul campo e del jihad che, con una precisa comprensione della geopolitica della regione, ha portato Hezbollah in Libano a un punto in cui le equazioni di sicurezza del regime sionista sono completamente cambiate contro questo regime.

Sayyed Hassan Nasrallah era uno dei comandanti che hanno stabilito un legame indissolubile tra il campo e il popolo, la fede e la politica, l'ideale e l'azione, e ha trasformato il «campo» in uno strumento per garantire una sicurezza duratura. Ai suoi occhi, il Libano, l'Iran, la Palestina e altri campi di resistenza non erano parti separate l'una dall'altra; ma ciascuno di essi era parte di una responsabilità storica di fronte all'occupazione e all'aggressione. Per questo il suo nome nella memoria della resistenza non è legato solo alla responsabilità di segretario generale di Hezbollah; ma è conosciuto per anni di resistenza, saggezza e fedeltà a un patto a cui è rimasto fedele fino alla fine della sua vita.

Il nemico pensava che eliminando il comandante la resistenza si sarebbe fermata; ma non sapeva che il martire Nasrallah aveva fondato una struttura che non dipende da un individuo, ma è una struttura coesa e stabile che ancora oggi mantiene con forza la sua deterrenza.

Ciò che resta del martire Sayyed Hassan Nasrallah non è solo un nome e un ricordo; è un capitale umano e intellettuale che si estende nell'esperienza delle generazioni della resistenza, nella fede dei mujaheddin e nella volontà dei popoli che rivendicano dignità e libertà.

Io, nel commemorare il secondo anniversario del martirio di Sayyed, il martire dei martiri della resistenza, Sayyed Hassan Nasrallah, onoro la memoria e il nome di questo grande mujahed insieme a tutti i martiri del fronte della resistenza, in particolare il nostro Imam martire, e chiedo ad Allah l'Altissimo alti gradi e la soddisfazione divina per questo caro martire e dignità, autorità e gloria per il nobile popolo del Libano, i combattenti della resistenza e tutti i popoli liberi e resistenti.