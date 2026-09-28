Mokhber: Il martire Nasrallah ha trasformato la resistenza in una struttura radicata e salda

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema della Rivoluzione, in un'intervista con il sito di notizie Al-Ahd del Libano e contemporaneamente al secondo anniversario del martirio di Sayyed Hassan Nasrallah e Sayyed Hashem Safi al-Din, ha dichiarato: Oggi, a due anni dal martirio di Sayyed Hassan Nasrallah, più che in passato si possono osservare le dimensioni della personalità e il ruolo storico di questo grande mujahed nella formazione e nell'autorità della resistenza.

Ha aggiunto: Il martire Nasrallah era un simbolo di resistenza e di sacrificio che ha dedicato gli anni della sua vita alla difesa del popolo libanese, al sostegno dei popoli del Libano e della Palestina e alla lotta contro l'aggressione e l'occupazione.

Il consigliere e assistente della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica ha continuato: Sayyed Hassan Nasrallah non era solo una personalità o un leader politico; dopo decenni di sacrificio, è diventato uno dei simboli del movimento della resistenza nella regione e nel mondo e ha potuto formare una generazione che, anche dopo il martirio dei suoi comandanti, continua il cammino della resistenza.

Mokhber, riferendosi agli sviluppi degli ultimi due anni, ha precisato: Il nemico pensava che martirizzando Sayyed Hassan Nasrallah e altri comandanti di Hezbollah potesse indebolire la resistenza, ma ciò che è stato osservato in questo periodo ha mostrato che la resistenza non è limitata alle persone e le sue radici si sono formate tra il popolo e le forze che credono in questo cammino.

Ha detto: Uno dei più grandi lasciti del martire Nasrallah è stato proprio questo: ha trasformato la resistenza in una struttura radicata; una struttura che non si ferma con il martirio dei suoi comandanti ed è capace di continuare il suo cammino in condizioni difficili.