America: Siamo contrari all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele!

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il vice rappresentante dell'America nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella riunione di questo organo internazionale riguardo al regime sionista, presentando le sue pretese illusorie, con una chiara ingerenza negli affari interni dei palestinesi, ha affermato: Il disarmo di Hamas è vitale e questo gruppo non deve avere alcun ruolo nell'amministrazione di Gaza!

Il vice rappresentante dell'America nel Consiglio di Sicurezza, in una reazione puramente verbale alle atrocità dei sionisti nelle terre palestinesi, ha dichiarato: Chiediamo all'ONU di sostenere le attività del «Consiglio di pace» e del «Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza». Gli Stati Uniti sono contrari all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele.

Ha affermato che tutti i membri dell'ONU devono cooperare con Israele per il disarmo di Hamas!